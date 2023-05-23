Банкротства пошли в рост

Россия прирастает банкротами — арбитражные суды в первом квартале этого года рассмотрели почти 71 тыс. дел о несостоятельности, что на 30% больше, чем за тот же период 2022-го. Такую статистику привел председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев. При этом количество дел о взыскании долгов выросло почти на четверть. По словам господина Лебедева, подобные цифры говорят о том, что необходимо совершенствовать законодательство о банкротстве, а также упрощать и ускорять судебные процедуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Но чем можно объяснить такую банкротную динамику? Партнер юридической компании «Генезис» Артем Денисов считает, что это вряд ли связано с экономической ситуацией в стране, скорее, суды разобрались с делами предыдущих периодов: «Нужно разделять — речь идет о банкротстве физических лиц либо организаций?

У нас суды не торопятся рассматривать сложные дела о несостоятельности, если речь идет об обособленных спорах, и они достаточно на долгий срок двигают рассмотрение таких кейсов.

Соответственно, сам итоговый акт по процедуре банкротства тоже сдвигается. У каких-то судов, можно сказать, пришло понимание, каким образом разрешать те или иные конфликтные ситуации в рамках таких дел. В том числе это происходит благодаря ВС, потому что уже достаточно много дел рассмотрено судебной коллегией по экономическим спорам в части банкротства. Дано очень много разрешений, поэтому Верховный суд тем самым опосредованно ускоряет процессы принятия решений нижестоящими инстанциями».

При этом количество дел о несостоятельности юридических лиц в первом квартале тоже увеличилось и продолжит расти дальше, отметил руководитель бюро по защите прав предпринимателей московского городского отделения «Опоры России» Алексей Петропольский:

«В период пандемии действовал мораторий на банкротства. А ведь чтобы запустить такой процесс, нужен не месяц-два, а полгода, а иногда и год-полтора, поскольку нужно оценить задолженность, доказать, что компания несостоятельна, выйти на арбитражный процесс, который запустит процедуру банкротства.

Кроме того, сейчас ФНС стала более жестко проверять бизнес, в том числе индивидуальных предпринимателей, компании, работающие по упрощенной системе налогообложения, и блогеров. По сути, проверяют всех и вся. И когда досчитываются те самые недоимки, часто заканчивается тем, что фирме просто нечем платить долги. И, как следствие, налоговая сама же и подает на банкротство. Это тоже повлияло на количество подобных дел».

Тем временем в России вырос спрос и на банкротство без суда. По данным реестра «Федресурс», граждане в первом квартале этого года обращались за такой процедурой 2510 раз, почти вдвое чаще, чем в январе-марте 2022-го.

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Владимир Расулов