В Свердловской области задержали тату-мастера по подозрению в хищении денег у пенсионеров

В Новоуральске (Свердловская область) сотрудники полиции задержали подозреваемого курьера-мошенника, который обманывал пенсионеров. Об этом сообщил глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых. Задержанный 29-летний мужчина ранее работал тату-мастером.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено В.Н. Горелых Фото: предоставлено В.Н. Горелых

По словам Валерия Горелых, предполагается, что задержанный отбирал у пенсионеров из Новоуральска и Нижнего Тагила сбережения под предлогом несуществующих ДТП с их детьми или внуками. Ранее он работал тату-мастером. «когда, якобы, клиенты закончились, он стал искать пути, как жить дальше». В одном из мессенджеров он увидел сообщение, где предлагалось заработать до 5 тыс. руб. в день.

«Какое-то торнадо забросило в петлю лжи»,— передает Валерий Горелых слова подозреваемого при допросе. Обвиняемому грозит до 6 лет лишения свободы. Сейчас он находится в СИЗО.

Напомним, в апреле за неделю телефонные мошенники похитили у екатеринбуржцев около 10 млн руб. В 2022 году лжесиловики похитили у свердловчан около 137 млн руб. Чаще всего мошенники говорят абоненту, будто на его имя неизвестные берут кредит.

Полина Хабарова

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