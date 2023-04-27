Глава МВД Екатеринбурга: за неделю телефонные мошенники похитили у горожан почти 10 млн рублей

Начальник управления МВД Екатеринбурга Максим Метелица выступил с обращением к гражданам в связи «с чрезвычайной обстановкой, сложившейся на территории города». По его данным, полиция фиксирует резкий рост тяжких преступлений, подавляющая часть которых связана с мошенническими действиями.

«Только за прошедшую неделю телефонные мошенники похитили у горожан почти 10 млн руб. Жертвами преступлений стали в основном пенсионеры»,— сообщил он. В профилактике и пресечении подобных преступлений задействованы все службы городской полиции.

Подполковник Метелица призвал жителей Екатеринбурга не доверять неизвестным, сообщающим по телефону о попытках хищения денежных средств либо требующих перевести или передать деньги под каким-либо предлогом. Он отметил, что злоумышленники могут представляться сотрудниками государственных органов и силовых структур.

Ранее сообщалось, что чаще всего мошенники говорят абоненту, будто на его имя неизвестные берут кредит. После чего они подключают в схему псевдоспециалистов из банков и силовых структур, требуя срочно перевести деньги на указанный счет либо взять кредит и осуществить серию транзакций.

Диана Сунагатуллина

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