На Кубани утвердили продление эксперимента с курортным сбором до 2025 года

Депутаты Заксобрания Краснодарского края поддержали продление эксперимента по взиманию курортного сбора в регионе до 31 декабря 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба ЗСК.

5 декабря соответствующий федеральный закон подписал президент России Владимир Путин. Согласно документу, помимо уже участвующих в эксперименте регионов, к нему присоединяется Санкт-Петербург, а также Сириус. Таким образом, депутатам Заксобрания необходимо было привести краевое законодательство в соответствии с федеральным.

Комментируя принятый документ, спикер ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что в регионе курортный сбор показал достаточно высокую эффективность.

«Его взимание позволило осуществить заметные обновления в муниципалитетах, входящих в зону проведения эксперимента, что сделало наши курорты еще более привлекательными для отдыхающих, повысило их конкурентоспособность. И мы рассчитываем на продолжение и развитие этой практики в интересах как гостей края, так и всей санаторно-курортной отрасли Кубани»,— подчеркнул председатель краевого парламента.

Эксперимент по внедрению курортного сбора продолжается в Краснодарском крае с 2018 года. В мае 2020 года он был отменен из-за коронавируса, однако с 1 января 2021 года его возобновили вновь. В конце декабря 2021 года депутаты ЗСК приняли закон об увеличении курортного сбора в Краснодарском крае. В Сочи он вырос до 50 руб. с человека в сутки, в остальных курортных городах — до 30 руб.

Леонид Ломакин

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