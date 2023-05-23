Несостоявшийся шифровальщик канул в банкротство

Как стало известно «Ъ-Юг», Краснодарское высшее военное училище им. Штеменко обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края по поводу установления в реестре кредиторов своих требований на 538 тыс. руб. к бывшему курсанту Олегу Мадатову. Молодой человек был отчислен из училища в 2018 году с взысканием с него расходов на обучение. В ноябре 2022 года суд признал господина Мадатова несостоятельным. Бывший курсант считает, что долг подлежит списанию, так как у него нет никаких доходов, к тому же училище пропустило срок обращения в суд.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран КВВУ продолжает попытки взыскать долг с бывшего курсанта в арбитражном суде

Фото: Сергей Бобылев, Коммерсантъ КВВУ продолжает попытки взыскать долг с бывшего курсанта в арбитражном суде

Фото: Сергей Бобылев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Краснодарского края (АСКК) назначил на 8 июня рассмотрение заявления Федерального государственного казенного военного образовательного учреждения высшего образования «Краснодарское высшее военное училище (КВВУ) им. генерала армии С.М. Штеменко» об установлении его требований на 538 тыс. руб. в реестре кредиторов жителя Краснодара Олега Мадатова. Информация об этом размещена в картотеке суда.

Как ранее писал «Ъ», Олег Мадатов в 2018 году, после трех лет обучения, был отчислен из КВВУ, выпускающего офицеров службы защиты государственной тайны в подразделениях Минобороны. Причинами отчисления стали академическая задолженность и нарушение дисциплины. Олег Мадатов оспорил свое отчисление в суде, однако суд признал решение руководства училища законным и постановил взыскать с бывшего курсанта компенсацию расходов на его обучение.

Олег Мадатов, который после отчисления организовал общественное движение по защите прав военнослужащих «Совесть закона», а также интернет-издание «Армейский цензор», оспаривал судебный акт, но ничего не добился, приставы возбудили в отношении него несколько исполнительных производств.

В августе 2022 года Олег Мадатов обратился в АСКК с заявлением о собственном банкротстве. Как пояснил «Ъ-Юг» сам бывший курсант, он был обязан сделать это, так как его задолженность превышала 500 тыс. руб.

В ноябре 2022 года суд признал господина Мадатова несостоятельным, однако до настоящего момента в реестре отсутствуют кредиторы. Военное училище как единственный кредитор подало заявление в АСКК об установлении требований только в марте 2023 года, заявление КВВУ пока не рассмотрено.

По мнению Олега Мадатова, КВВУ не сможет установить свои требования в реестре, так как кредитор пропустил двухмесячный срок обращения в суд после опубликования судебного акта об обоснованности заявления о банкротстве.

По какой причине ККВУ не заявило о своих правах кредитора раньше, выяснить не удалось – запрос «Ъ-Юг» в училище остался без ответа.

Ситуация могла возникнуть из-за того, что процесс в АСКК – уже второе банкротство Олега Мадатова, с 2020 года он проходит процедуру признания несостоятельным во внесудебном порядке, через МФЦ. «Возможно, училище сосредоточилось на оспаривании различных решений в ходе внесудебного банкротства и не обратило внимание на публикации на сайте АСКК», – предположил Олег Мадатов.

Бывший курсант считает, что его задолженность должна быть списана как безнадежная, так как у него нет никакого имущества и источников дохода, деятельность активиста в организации «Совесть закона» и в издании «Армейский цензор» не оплачивается.

По мнению партнера адвокатского бюро «Юг» Сергея Радченко, суд может отказать военному училищу в установлении его требований в реестре по причине пропуска сроков подачи заявления.

«У кредитора есть возможность восстановить сроки, доказав, что они пропущены по уважительной причине», – отметил юрист.

Анна Перова, Краснодар