Бывший курсант военного училища проспорил отчисление Суд отклонил его жалобу и взыскал с него средства на обучение

Бывший курсант Краснодарского высшего военного училища имени генерала армии С. М. Штеменко Олег Мадатов оспорил в суде свое отчисление из-за неуспеваемости и недисциплинированности. Истец просил суд признать незаконным соответствующее решение ученого совета и обязать училище отменить его. Он также не согласился с суммой в 230 тыс. руб., взыскиваемой с него Министерством обороны в качестве возмещения государственных средств, выделенных на его военную и специальную подготовку. Суд счел доводы бывшего курсанта неубедительными и иск его отклонил.

Военный суд отказал в удовлетворении иска Олега Мадатова, бывшего курсанта Краснодарского высшего военного училища имени Штеменко, выпускающего офицеров службы защиты гостайны во всех подразделениях Минобороны. Истец добивался в суде отмены незаконного, по его мнению, решения ученого совета училища об отчислении по причине недисциплинированности и неуспеваемости. Бывший курсант утверждал, что училище не предоставило ему возможности пересдать академические задолженности.

Суд ознакомился с протоколом заседания ученого совета, в котором говорилось, что курсанту Мадатову был прекращен допуск к гостайне из-за «грубого дисциплинарного проступка».

Исходя из материалов дела, можно предположить, что курсант принес в училище запрещенное электронное устройство.

По этой же причине он не был допущен к переэкзаменовке по предмету «Документоведение и секретное делопроизводство». По итогам летней сессии 2017–2018 года курсант Мадатов получил еще две неудовлетворительные оценки по «Безопасности систем баз данных» и «Основам управления войсками и службы штабов». Из материалов дела следует также, что господин Мадатов проявлял нетактичность, общаясь с командирами и начальниками, а их замечания воспринимал как проявления личной неприязни. В протоколе совета отмечалось, что курсант склонен к обману товарищей по службе и командиров, а также к осознанному совершению правонарушений.

Преподаватели единогласно приняли коллегиальное решение о ходатайстве перед руководством училища об отчислении курсанта. В октябре 2018 года с ним был расторгнут контракт, заключенный Минобороны за два года до этого. В договоре было указано, что на специальную и военную подготовку курсанта государство выделяет ежегодно 74,5 тыс. руб. Зачислен в училище господин Мадатов был 30 июля 2015 года. По договору, в случае нарушения ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» курсант обязуется возместить федеральному бюджету затраты на обучение. Расчет, проведенный по правительственной методике, показал, что господин Мадатов должен возместить Минобороны 229,6 тыс. руб. К такому же заключению пришла военная прокуратура, проверив по заявлению самого курсанта бухгалтерию и финансово-экономический отдел военного училища.

По мнению истца, на его обучение государство тратило 6,5 тыс. руб. в год.

Суд, изучив ежегодные финансовые затраты училища по всем курсантам, а также с применением индивидуального коэффициента, счел требование Минобороны о взыскании 229,6 тыс. руб. с бывшего курсанта законными, а расчеты господина Мадатова ошибочными.

Олег Мадатов утверждает, что решение ученого совета было сфальсифицировано, а потому нелегитимно. На процессе он требовал возбудить уголовные дела в отношении некоторых членов совета, поскольку на заседании приводились данные из его медицинской карты, что запрещено законом.

Господин Мадатов учредил в Краснодаре межрегиональное общественное движение по защите прав военных и их семей «Совесть закона», он намерен открыть 45 филиалов по стране и помогать «пострадавшим от произвола системы».

Олег Горяев, Ростов-на-Дону