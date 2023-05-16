Мэр Краснодара поручил активизировать покос сорняков после дождей

После проливных дождей глава Краснодара Евгений Наумов поручил активизировать покос сорняков. Он также попросил подключиться к этой работе городские организации и бизнес, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Краснодара Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

«Не только коммунальщики, но и хозяйствующие субъекты должны наводить на своих территориях порядок — прошу этот вопрос отработать. Не за горами карантинная растительность — и здесь мы должны быть во всеоружии»,— сказал Евгений Наумов.

Его заместитель Максим Онищенко отметил, что обильные осадки действительно осложнили ситуацию с сорняками. По данным синоптиков, только за одни сутки в Краснодаре выпало 54% месячной нормы осадков. В связи с этим сотрудники департамента городского хозяйства и ТЭК рассмотрят возможность увеличения кратности покосов.

На совещании глава Краснодара также поручил проконтролировать эффективность проводимых дезинсекционных работ. Всего в городе планируют обработать от клещей и комаров 400 га общественных пространств. Причем работы будут проводиться несколько раз на протяжении всего теплого сезона.

Татьяна Ручкина

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