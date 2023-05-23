В Global Ports сообщили о восстановлении контейнерооборота на Балтике

Контейнерный грузооборот морских терминалов в портах Санкт-Петербурга и Ленинградской области постепенно восстанавливается после падения в 2022 году. Об этом сообщил коммерческий директор группы Global Ports Игорь Пухов на конференции «Рынок контейнерных перевозок промышленных грузов», передает «Интерфакс».

Global Ports — крупнейший оператор контейнерных терминалов в России. Группа управляет сетью из семи многофункциональных терминалов в двух морских бассейнах — на Балтийском море и на Дальнем Востоке.

По данным Global Ports, в апреле 2023 года порты Санкт-Петербурга и Усть-Луги обработали 91 тыс. TEU (twenty-foot equivalent unit, условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств). Это 52,6% от среднемесячного объема перевалки на тех же терминалах в 2021 году (173 тыс. TEU).

Контейнерооборот терминалов Балтики достиг минимальных объемов в сентябре 2022 года, когда порты Санкт-Петербурга и Усть-Луга обработали 31 тыс. TEU. Восстановление показателя началось с октября, до января 2023 года контейнерооборот составил 50 тыс. TEU в месяц.

По словам Игоря Пухова, восстановление происходит за счет привлечения на северо-запад новых морских контейнерных перевозчиков. На сегодняшний день в упомянутых портах 14 контейнерных судоходных линий, их состав за год обновился на 80%. На место ушедших операторов пришли компании из России, Китая, Ближнего Востока. 2 мая господин Пухов говорил, что Global Ports по итогам 2023 года планирует довести контейнерооборот своих терминалов на Балтике до 100–170 тыс. TEU

Лусине Баласян