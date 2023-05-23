Apple получит оборудование для 5G от американской Broadcom

Сегодня компания Apple объявила о подписании многолетнего «многомиллиардного» соглашения с американским производителем телекоммуникационного оборудования Broadcom. В рамках сотрудничества Broadcom разработает для Apple компоненты, необходимые в работе мобильных сетей пятого поколения 5G. Более точные сроки и суммы контракта не сообщаются.

Apple подчеркивает, что данный проект нацелен на поддержку и развитие американской промышленности. «Все продукты Apple зависят от технологий, разработанных и созданных здесь, в Соединенных Штатах,— подчеркнул глава Apple Тим Кук.— Мы продолжим наши инвестиции в американскую экономику, потому что у нас есть непоколебимая вера в будущее Америки».

Партнерство Apple с Broadcom является частью инвестиционной программы Apple в укрепление американской экономики. В 2021 году компания заявила, что в ближайшие пять лет инвестирует в США $430 млрд в новые рабочие места, производственные мощности, проекты с американскими партнерами и т. д.

В последние годы в США заметно активизировали работу над расширением национальных разработок и производства современного телекоммуникационного оборудования и полупроводников. Еще в 2018 году некоторые эксперты заявляли, что США серьезно отстают от Китая в развитии 5G-сетей — так, с 2015 по 2018 год, по подсчетам Deloitte, США отставали от Китая по инвестициям в сети 5G в среднем на $8–10 млрд в год. С 2015 года в Китае было установлено 350 тыс. базовых станций и других объектов инфраструктуры для сетей 5G, тогда как в США за тот же период — всего 30 тыс.

Уже в 2019 году тогдашний президент США Дональд Трамп «по соображениям национальной безопасности» ввел санкции против одного из крупнейших в мире поставщиков оборудования для сетей 5G, китайской Huawei. После этого американским телекоммуникационным компаниям пришлось срочно искать замену китайским поставщикам, заключая контракты с компаниями из Европы, Южной Кореи и развивая собственное производство.

Евгений Хвостик