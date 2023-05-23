Под Горячим Ключом откроют фельдшерско-акушерский пункт

В селе Фанагорийском откроют фельдшерско-акушерский пункт. Его построят по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«В здании будут процедурный и врачебный кабинеты, пациенты смогут получить первичную и неотложную медицинскую помощь, сделать необходимые прививки»,— рассказал главный врач городской больницы Горячего Ключа Виктор Дегтярев.

Сейчас в Фанагорийском живут более 500 человек. ФАП построят на улице Подгорной.

23 мая два новых офиса врача общей практики открылись в Анапе — в поселке Уташ и хуторе Воскресенском. Всего в 2023 году на Кубани построят еще 15 офисов врача общей практики и 10 фельдшерско-акушерских пунктов.

Татьяна Ручкина

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