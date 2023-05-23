Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Анапе открыли два новых офиса врача общей практики

В поселке Уташ и хуторе Воскресенском открыли офисы врачей общей практики. В них принимают терапевты и фельдшеры, есть процедурные, прививочные и физиотерапевтический кабинеты, а также дневной стационар, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Вениамина Кондратьева

Фото: Telegram-канал Вениамина Кондратьева

В каждом из населенных пунктов живут почти 2 тыс. человек. Ранее даже за первичной медпомощью им приходилось ездить в больницу Анапы.

«Поэтому для нас важно было создать комфортные условия для людей, которые здесь живут. Чтобы они получали своевременную и качественную медицинскую помощь у себя на местах»,— отметил глава Кубани.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...