В Анапе открыли два новых офиса врача общей практики

В поселке Уташ и хуторе Воскресенском открыли офисы врачей общей практики. В них принимают терапевты и фельдшеры, есть процедурные, прививочные и физиотерапевтический кабинеты, а также дневной стационар, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Вениамина Кондратьева Фото: Telegram-канал Вениамина Кондратьева

В каждом из населенных пунктов живут почти 2 тыс. человек. Ранее даже за первичной медпомощью им приходилось ездить в больницу Анапы.

«Поэтому для нас важно было создать комфортные условия для людей, которые здесь живут. Чтобы они получали своевременную и качественную медицинскую помощь у себя на местах»,— отметил глава Кубани.

Татьяна Ручкина

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