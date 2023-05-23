Экс-глава Луганской военной администрации Гайдай отрицает отказ Казахстана назначить его украинским послом

Бывший начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай назвал не соответствующей действительности информацию о том, что Казахстан отказал ему в выдаче агремана (согласие на принятие лица в качестве главы дипломатического представительства). Накануне, 22 мая, об этом сообщало украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Гайдай

Фото: кадр трансляции UATV Сергей Гайдай

Фото: кадр трансляции UATV

«Эта информация не соответствует действительности, относительно несогласования моей кандидатуры. Это кто-то выдумал. Никакого официального отказа нет. Документы мои лежат в Казахстане, все нормально, я готовлюсь»,— сказал Сергей Гайдай украинскому агентству «УНН».

По его предположению, информация могла быть высказана источником из Казахстана, который настроен назначить «не такую одиозную» кандидатуру, или кем-либо из украинского МИДа. «Возможно, хочет занять должность посла и поэтому попытался ''сбить'' мою кандидатуру, но это все предположение»,— сказал он.

По информации источников «Зеркала недели», в ответ на предложение Украины назначить Сергея Гайдая, представители Казахстана «дали понять», что видят на месте украинского посла «профессионального дипломата». Официально эту информацию не подтверждали.

Сергей Гайдай занимал пост главы Луганской ОВА с 25 октября 2019 года. 15 марта 2023 года Владимир Зеленский отправил его в отставку.

Предыдущий посол Украины в Казахстане Петр Врублевский был уволен с поста 19 октября 2022 года указом президента Владимира Зеленского. Это произошло после высказываний Петра Рублевского о необходимости убить «как можно больше русских сейчас», чтобы этого не пришлось делать следующим поколениям украинцев. В ответ МИД Казахстана назвал статус посла нежелательным.

Лусине Баласян