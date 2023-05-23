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Коммерсантъ FM
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Приговор оформили через электронную регистратуру

Бывший тульский министр осужден по делу о хищении

В Туле вынесен приговор бывшему министру информатизации тульского правительства Артуру Контрабаеву, который обвинялся в хищении без малого 70 млн руб. при создании и внедрении в Тульской области региональной информационной системы здравоохранения (РИСЗ). Экс-чиновник был признан виновным и получил три года и шесть месяцев колонии, а также штраф в размере 300 тыс. руб. Второй фигурант дела — бизнесмен Алексей Черноусов — приговорен к трем годам и освобожден в связи с отбытием этого наказания. Защита, требовавшая оправдания подсудимых, считает обвинительный приговор несправедливым и будет его обжаловать.

Артур Контрабаев

Артур Контрабаев

Фото: Правительство Тульской области

Артур Контрабаев

Фото: Правительство Тульской области

Центральный райсуд Тулы вынес приговор по уголовному делу об особо крупной растрате бюджетных средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Обвиняемыми проходили бывший министр информатизации тульского правительства Артур Контрабаев и бизнесмен Алексей Черноусов. В прениях прокуратура, как ранее сообщал «Ъ», просила приговорить Артура Контрабаева к пяти годам колонии общего режима и назначить ему штраф в размере 900 тыс. руб., а Алексея Черноусова — к четырем с половиной годам.

Уголовное дело было возбуждено в 2017 году. Первоначально его фигурантом был только Артур Контрабаев, которому инкриминировали превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Поводом для расследования стали контракты, заключенные от имени администрации Тульской области в рамках утвержденных в 2012 году программ модернизации регионального здравоохранения и внедрения в эту сферу «современных информационных технологий» — услуг по удаленной записи на прием, электронной регистратуре и так далее. Реализация проекта была поручена местному минздравсоцразвития и комитету по информатизации и связи, который затем был переименован в министерство по информатизации, связи и вопросам открытого управления, а возглавил его Артур Контрабаев.

Победитель первоначального тендера на создание и внедрение РИСЗ области не смог выполнить его условия. Повторный конкурс выиграло столичное ООО «Смарт Дельта Системс». Гендиректором и совладельцем компании, услугами которой пользуются более 3 тыс. различных клиник, является Алексей Черноусов.

По версии следствия, он еще в 2012 году вступил в сговор с Артуром Контрабаевым и «неустановленными сообщниками» для хищения средств, обеспечив победу в конкурсе с помощью участия подконтрольных ему фирм. После этого в рамках тестирования запатентованной «Смарт Дельта Системс» еще в 2005 году медицинской информационной системы «Инфоклиника» один из ее модулей — «Электронная регистратура» — был развернут в медицинских учреждениях Тульской области. В 2013–2015 годах на создание и сопровождение РИСЗ «Смарт Дельта Системс» получила из бюджета области более 68,3 млн руб. В Следственном комитете РФ посчитали, что внедренная в Туле система не соответствует характеристикам, а под выделенные деньги ООО поставило свой старый продукт.

Сами фигуранты и их адвокаты потребовали в прениях и в последнем слове полного оправдания.

В частности, защита настаивала, что была внедрена и успешно действует наработка «Смарт Дельта Системс», прошедшая глубокую модернизацию. Защитники при этом ссылались и на результаты экспертизы, специально назначенной судом.

Потерпевшей стороной по делу было признано правительство Тульской области, однако его представители гражданский иск о возмещении ущерба так и не заявили, считая, что условия контракта были соблюдены.

Однако, несмотря на аргументы защиты, суд в итоге все-таки согласился с прокуратурой и вынес обвинительный приговор, хотя и назначил наказания меньшие, чем требовало гособвинение. Артур Контрабаев получил три года и шесть месяцев лишения свободы и штраф в размере 300 тыс. руб. При этом ему зачтены два года и семь месяцев, которые он находился под домашним арестом. Эта же мера пресечения будет действовать и до вступления приговора в законную силу. Не исключено, что суд учел наличие у экс-министра серьезного заболевания.

Алексей Черноусов приговорен к трем годам колонии. Однако с учетом срока домашнего ареста, а также шести месяцев, проведенных в СИЗО (это время пересчитывается по формуле «день в изоляторе — полтора дня в колонии»), суд освободил бизнесмена в связи с отбытием наказания. При этом у предпринимателя суд конфисковал систему «Инфоклиника».

Представители защиты сообщили, что будут обжаловать приговор как незаконный и необоснованный. Детально свою позицию они сформулируют после того, как в пятницу получат текст судебного решения на руки.

Сергей Сергеев, Александр Александров

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