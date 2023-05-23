Банки отбирают по размеру

Большинство малых и средних банков может исчезнуть через десять лет, гласит прогноз консалтинговой компании «Яков и партнеры». Там считают, что небольшие игроки не смогут конкурировать с крупными организациями, а те, в свою очередь, будут расширять присутствие в регионах, где сейчас сильны локальные бренды. По подсчетам компании, в России около 300 малых и средних банков, на долю которых приходится примерно 20% рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Но, несмотря на жесткую конкуренцию, у таких игроков есть возможности роста, отметил партнер компании «Яков и партнеры» Илья Иванинский:

«Тенденция на сокращение количества банков не нова. Почему это происходит? Даже оставляя за скобками действия регулятора, крупным организациям работать может быть проще. У них более широкая база клиентов, больше возможностей по привлечению более дешевого фондирования и серьезнее бюджеты на маркетинг. Все это приводит к тому, что они оказываются в более выгодной позиции относительно малых игроков.

Есть определенное количество типов малых и средних банков, которые находятся в особенно уязвимой позиции.

Если организация полностью зависит от кредитного бизнеса и не имеет значимого дохода по пассивным и расчетным продуктам, таким, например, как дебетовые карты, то любые колебания платежеспособности клиентов, рост стоимости риска на рынке загоняет ее в минус. Аналогично дела обстоят и для корпоративных банков. Есть так называемые кэптивные компании, бизнес которых завязан на одного крупного корпоративного клиента. Если у него возникают сложности, то это утягивает сам банк.

Вместе с тем, безусловно, у малых и средних кредитных организаций есть стратегии выживания. Выбрать то место, где есть уникальное конкурентное преимущество, определить стратегический фокус, критически важно. Банки должны выстроить клиентский опыт и продуктовую линейку, как минимум не уступающие основным крупным игрокам.

Есть факторы, которые оказывают положительное влияние на небольшие компании. Таковым, например, является открытый банкинг, когда они могут получить доступ к информации, которая до этого была доступна только крупнейшим игрокам».

Тенденцию к сокращению количества банков отмечают и в агентстве АКРА. Там считают, что в ближайшие полтора года рынок покинут около 50 игроков и половина из них сделает это до конца 2023-го. Речь идет прежде всего о банках с иностранным капиталом.

При этом в интересах регулятора такой тенденции помешать, подчеркнул главный экономист консалтинговой компании «ПФ-Капитал» Евгений Надоршин:

«Крупным банкам за пределы российского финансового сектора, боюсь, выходить будет крайне сложно или практически невозможно. Один из наиболее эффективных способов сейчас взаимодействовать с внешним миром, и это совершенно четко понимает ЦБ, что слышно по словам регулятора, — через некрупных игроков. То есть они могут стать такими мостиками, причем многочисленными, практически недостижимыми для санкций и позволяющими работать с иностранными организациями на достаточно разумных условиях. У них вполне может появиться эта новая роль, которую им надо было уже передавать с прошлого года.

Вместе с тем пример европейских стран хорошо показывает, что крупные банки — это в непростые времена почти всегда однозначно сложность, причем немалая, вызывающая большие проблемы на финансовых рынках, локальных и не только, и создающая нагрузку на бюджет и на экономику в целом.

В российских обстоятельствах это отягчается еще и тем, что традиции конкуренции неоднозначны. Очень сложно ожидать, что крупные игроки будут, скажем, предлагать комфортную ставку по депозитам, эффективно размещая средства, а не спасая свои родственные проекты. Собственно, все это мы уже в полном объеме наблюдаем».

По данным ЦБ, в прошлом году банки показали худший финансовый результат за восемь лет. Несмотря на это, во втором полугодии кредитным организациям удалось компенсировать рекордные убытки и в целом год оказался прибыльным.

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Илья Сизов