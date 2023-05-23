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Коммерсантъ FM
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Бизнес смотрит на Восток

Какие возможности для предпринимателей открывает форум в Шанхае

На Российско-китайский бизнес-форум прибыла многочисленная делегация из России во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Это его первый официальный визит в Китай в должности председателя правительства. Выступая в Шанхае, Мишустин вновь заявил об устойчивости российской экономики и национальной валюты. А визит китайского лидера Си Цзиньпина в Россию, по его словам, дал импульс созданию многополярной системы международных отношений. Премьер также сообщил, что Москва рассчитывает на расширение воздушного сообщения с Пекином и развитие других транспортных направлений.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В программе бизнес-форума, в частности, дискуссии на темы аграрного сектора, логистики и инфраструктуры. И для обеих сторон мероприятие имеет большую ценность, уверен китаист Леонид Ковачич. Но, по его словам, вряд ли оно станет заменой другим международным площадкам:

«Шанхайский форум не может стать альтернативной формой Давоса, потому что есть китайский Давос — это международный экономический форум в Боао. А форум в Шанхае — это скорее двустороннее мероприятие между Россией и Китаем, но оно важное с точки зрения реализации договоренностей, которые были достигнуты на высшем уровне между лидерами стран, в том числе в ходе визита Си Цзиньпина в Москву.

Костин заявил о необходимости напрямую подключить российские банки к CIPS

Понятно, что в данный момент Китай — основной наш торговый экономический партнер. Поэтому для России этот форум имеет большое значение в части интенсификации двусторонних расчетов в национальных валютах, расширения сферы услуг, туризма и так далее. Для Китая в принципе это тоже важно, хотя Россия отнюдь не самый большой китайский торговый партнер, но тем не менее играет достаточно заметную роль, особенно в поставках энергоносителей. Кроме того, российский рынок сейчас обладает большим потенциалом для сбыта китайской готовой продукции».

Но проблема в том, что российский бизнес еще не готов к полноценному развороту на Восток, считает директор Центра исследования экономической политики МГУ Олег Буклемишев: «Давос сам по себе в последние годы стал не тем, чем он был 20 лет назад. Это совершенно другой форум и по формату, и по участникам, и по настрою.

Что касается Шанхая, это сейчас отдушина для тех российских представителей, которых никуда не приглашают, не берут ни в Европу, ни в Америку. И там, действительно, можно продолжать те же самые разговоры с иными по большей части партнерами. Иногда, возможно, полезные контакты могут состояться и с представителями европейских или американских организаций. И такого рода контакты, устраняющие асимметрию информации и способствующие диалогу, всегда полезны.

Но все-таки называть форум в Шанхае полноценной заменой нельзя. Россия естественным образом была нацелена на европейский вектор сотрудничества, на торговлю и инвестиции. И сейчас экономически это очень тяжелый поворот, тем более что и логистика вся была выстроена в основном в том направлении».

О чем РФ и Китай договариваются у прилавка

О чем РФ и Китай договариваются у прилавка

Кроме того, углубление сотрудничества между Россией и Китаем невозможно без создания новой инфраструктуры расчетов, заявил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на форуме. Во время своего выступления он призвал к созданию некой системы, в которой будут использоваться рубли, юани и иные валюты стран ШОС и БРИКС. Но, несмотря на эти и другие сложности, площадка крайне интересна российскому бизнесу, отмечает председатель совета директоров «Ротека» Михаил Лифшиц:

«Мы с Китаем работаем на протяжении многих лет. Мы им поставили порядка 20 турбин, с целым рядом китайских партнеров работаем по поставкам металлургической продукции в нашу сторону.

Китай — это большой рынок и достаточно сложный социум, очень разноплановый. Существует гигантское количество разных индустрий, и там другой жизненный уклад. Площадка в первую очередь позволяет начать учиться понимать, как это работает, как с людьми разговаривать и знакомиться.

И если с каким-то инструментом возникают сложности, как, например, с расчетами в привычных валютах, банковская система нам предлагает другой, который упростит реализацию этих проектов. Конечно, при нормальной двусторонней работе в юанях и сроки расчетов сократятся, и количество конвертаций, и эффективность реализации того, что мы делаем, будет выше».

Решение о поездке основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук на бизнес-форум в Шанхае пока не принято, сообщала ранее Forbes пресс-служба компании. О том, что богатейшая женщина России оказалась в числе бизнесменов, оформляющих визы для поездки, написала Financial Times. Bloomberg утверждал, что на форум собирается лично приехать миллиардер Олег Дерипаска. Представитель бизнесмена эту информацию опроверг.

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Сабина Адлейба

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