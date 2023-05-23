Домашних птиц решили изъять в Шарангском округе из-за птичьего гриппа у чаек

Межрегиональное управление Россельхознадзора решило изъять домашних птиц, находящихся в радиусе 5 км от Добровского пруда в Шарангском округе, — там была обнаружена популяция диких чаек с птичьим гриппом. Об этом сообщил начальник отдела ветеринарного надзора Игорь Зюзин агентству NewsNN.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В Шарангском округе введен карантин, он будет действовать минимум 30 дней. Трупы чаек уничтожены, специалисты обеззаразят места их обнаружения. Россельхознадзор рекомендовал птицеводческим предприятиям перейти на закрытый режим работы, усилить меры по дезинфекции транспорта и термической обработке кормов.

В Россельхознадзоре напомнили, что у диких пернатых птичий грипп протекает бессимптомно, но передается человеку, домашней птице и животным. Заразиться можно при тесном контакте или поедании мяса зараженных птиц.