У поселка Солнечный на площади 85 гектаров горит торф

В районе поселка Солнечный (Березовский городской округ) действует торфяной пожар площадью 85 га, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. На место пожара прибыл губернатор Евгений Куйвашев.

Угрозы населенному пункту нет. В борьбе с огнем задействованы 200 человек, среди них есть добровольцы. Работают 24 единицы техники. Борьбу со стихией осложняет 10-метровая глубина залегания торфа.

Напомним, за прошедшие сутки площадь пожаров в Свердловской области снизилась на 2,7 тыс. га. С 24 по 29 мая в регионе ожидается аномально жаркая погода до +35 градусов, из-за чего может осложниться пожароопасная обстановка.

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