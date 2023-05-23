Кубанский автодилер: выдача 1 млн рублей молодым семьям может снизить спрос на иномарки

Предложение ЛДПР субсидировать молодым семьям приобретение автомобиля в размере 1 млн руб. может увеличить спрос на отечественные машины и сбить спрос на иномарки, однако для этого отечественные производители должны предложить покупателю конкурентную линейку. Об этом «Ъ-Кубань» сообщил управляющий директор Группы компаний «Техно Темп» (официальный дилер ряда российских марок) Александр Сквирский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Ранее «Ъ» сообщил, что ЛДПР подготовила законопроект о семейном сертификате на покупку машины. Согласно инициативе, воспользоваться им смогут молодые семьи в возрасте до 30 лет после рождения первого ребенка. Предполагается, что сумма сертификата составит 1 млн руб., но оплатить им можно будет только машину из линейки российского автопрома. При этом партия считает, что нужно установить запрет на продажу этой машины в течение пяти лет после покупку, чтобы исключить мошеннические схемы и браки по расчету.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран управляющий директор Группы компаний «Техно Темп» Александр Сквирский

управляющий директор Группы компаний «Техно Темп» Александр Сквирский



«Предложенный законопроект однозначно может иметь положительный эффект на отечественный авторынок, поскольку предоставление дополнительных льгот молодым семьям на покупку автомобилей из линейки российского автопрома может увеличить спрос на отечественные машины. Однако такая мера может привести к снижению спроса на зарубежные автомобили, поскольку предложение более привлекательных условий при покупке отечественных машин может сделать менее привлекательными конкурентные предложения на иномарки. В конечном итоге во многом влияние законопроекта на спрос на иномарки будет зависеть от того, смогут ли российские автопроизводители предложить конкурентоспособную линейку автомобилей в сравнении с зарубежными брендами»,— прокомментировал идею ЛДПР господин Сквирский.

Михаил Волкодав

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