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Коммерсантъ FM
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Uniqlo может продать российский бизнес

Японский ритейлер одежды Uniqlo может полностью покинуть российский рынок, сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов «Известиям» в кулуарах Российско-китайского бизнес-форума в Шанхае. По его словам, компания может покинуть рынок, как это сделал «Макдоналдс».

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Думаю, они могут предложить потенциальным покупателям свою бизнес-модель по аналогии с тем, как это ранее сделал «Макдоналдс»,— заявил господин Евтухов. «Японский ритейлер похожим образом сможет предложить купить договоры аренды, "бойкие торговые места" с хорошим покупательским трафиком, оборудование»,— предположил он.

Как рассказал Виктор Евтухов, ритейлер Uniqlo принял решение уйти с российского рынка, но заявку в правовую комиссию еще не подавал. Таким образом, покупателя у сети пока нет.

Ранее источники «Ъ» в Gloria Jeans сообщили, что в ближайшие месяцы магазины ритейлера откроются в нескольких местах, ранее занятых Uniqlo, в том числе и в торговом центре «Афимолл». Управляющая японским ритейлером компания Fast Retailing объявила о закрытии магазинов 10 марта 2022 года.

Подробнее — в материале «Выход из безодежной ситуации».

Анастасия Ларина

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