Избранный глава Миасса создал личный telegram-канал

Избранный в мае мэр Миасса Егор Ковальчук создал собственный telegram-канал, который назван по его имени и фамилии. В первом посте он высказал желание получать обратную связь от горожан.

«Уважаемые жители Миасского городского округа! Приветствую вас на своей странице. Буду рассказывать о своих планах и проектах, делиться результатами работы», — написал Егор Ковальчук.

Аналогичные страницы глава Миасса создал на платформах «ВКонтакте» и «Одноклассники».

В мае собрание депутатов Миасса почти единогласно поддержало кандидатуру Егора Ковальчука на выборах главы города. За действовавшего на тот момент заместителя губернатора было отдано 25 из 26 голосов.

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