В Воронеже могут по концессии организовать детский лагерный отдых

Мэр Воронежа Вадим Кстенин поручил начать работу с потенциальными инвесторами, которые будут заниматься детским и семейным отдыхом на территориях, которые администрация может предложить под концессии. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Лобанова Фото: Ирина Лобанова

Господин Кстенин дал такое поручение по итогам доклада о подготовке к летней кампании по организации отдыха детей в 2023 году. Сейчас в Воронеже действуют 13 детских лагерей отдыха: восемь муниципальных и пять ведомственных. В них могут отдохнуть более 9 тыс. школьников, в том числе 1,3 тыс. «по линии соцзащиты» и 60 детей из новых регионов.

По словам мэра, за предыдущие десятилетия Воронеж потерял почти 25 ведомственных лагерей, а оздоровительным отдыхом обеспечены 8% от общего числа обучающихся детей: «Спрос значительно превышает наши возможности».

Вадим Кстенин напомнил, что мэрия и гордума сформулировали три пути развития детского отдыха. «Это модернизация и реконструкция существующих детских лагерей с обновлением инфраструктуры. Это расширение за счет строительства быстровозводимых модульных помещений для детского отдыха и для проживания и соответственно развитие институтов государственно-частного и муниципально-частного партнерства», — рассказал господин Кстенин.

По итогам он дал еще одно поручение — запроектировать быстровозводимые корпуса в двух лагерях. «Необходимо изыскать финансовые средства, чтобы в кратчайшее время выйти на торги, определить проектировщика и запроектировать эти объекты. Чтобы, как только дополнительные средства на федеральном уровне будут выделены, мы тут же их немедленно заявили», — сказал мэр.

Депутаты также рассматривают проект планировки территории четырех детских лагерей — «Кировца», «Полета», «Защитника» и «Алмаза». Городские власти отметили, что проект не может согласовать Минприроды РФ. Оно необходимо, так как лагеря расположены в границах охраняемой природной территории государственного природного заказника.

О попытке застроить один из воронежских лагерей читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Рассвет" еще не скоро».

Иван Недокопов

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