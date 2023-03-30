Власти не могут согласовать документы на реконструкцию воронежских детских лагерей

Депутаты городской думы Воронежа на сессии 12 апреля обсудят вопрос о подготовке документации для проекта планировки территории четырех детских лагерей на окраине областного центра, в которых ожидается реконструкция, сообщили в пресс-службе гордумы. Речь идет о территории, ограниченной улицами Курнатовского и Дубовой. Там расположены оздоровительные лагеря «Кировец», «Полет», «Защитник» и «Алмаз».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В гордуме рассказали о сложностях согласования проекта с Министерством природных ресурсов и экологии РФ. Оно необходимо, поскольку территория заброшенных лагерей расположена в границах охраняемой природной территории государственного природного заказника.

Руководитель управления главного архитектора города Григорий Чурсанов на совете думы сообщил, что в 2022 году был заключен контракт на планировку этой территории «с целью реконструкции и строительства новых объектов». Подрядчик, как отметили в гордуме, еще в конце ноября отправил комплект документов на согласование в Минприроды, однако «никакого ответа министерство не предоставило».

«Согласно сервису по отслеживанию на сайте "Почты России", документация была получена адресатом 8 декабря 2022 года. Никакого ответа. В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, срок согласования документации по планировке территории не может превышать 15 рабочих дней со дня ее поступления в соответствующее ведомство»,— подчеркнули в гордуме

В связи с этим депутаты гордумы по поручению спикера Владимира Ходырева планируют направить губернатору Александру Гусеву письмо «с просьбой о содействии в решении сложившейся ситуации».

Модернизация и восстановление детских лагерей отдыха, в том числе заброшенных, входит в список предвыборных обещаний избранного 22 марта мэра Воронежа Вадима Кстенина. Всего стоимость его программы развития города на ближайшие пять лет оценивается в 137 млрд руб.

Подробнее о других ее пунктах — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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