Фото дня: 23 мая

Климатическая акция протеста в Риме, визит Нарендры Моди в Австралию и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Шанхай, Китай. Девушку в свадебном платье везут на фотосессию по улицам города Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Рим, Италия. Экоактивистки из организации Last Generation обливают себя грязью перед зданием Сената, протестуя против использования ископаемого топлива Фото: Cecilia Fabiano / LaPresse / AP Коломбо, Шри-Ланка. Торговец толкает велосипед с игрушками и воздушными шарами Фото: Reuters / Dinuka Liyanawatte Сидней, Австралия. Премьер-министры Индии и Австралии Нарендра Моди (слева) и Энтони Албаниз приветствуют аборигена, прибывшего на мероприятие индийской общины Фото: Wolter Peeters / Pool / AP Грайворон, Белгородская область. Вертолет в небе над городом, куда пыталась прорваться украинская ДРГ Фото: Коммерсантъ / Александр Черных / купить фото Следующая фотография 1 / 5 Шанхай, Китай. Девушку в свадебном платье везут на фотосессию по улицам города Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Рим, Италия. Экоактивистки из организации Last Generation обливают себя грязью перед зданием Сената, протестуя против использования ископаемого топлива Фото: Cecilia Fabiano / LaPresse / AP Коломбо, Шри-Ланка. Торговец толкает велосипед с игрушками и воздушными шарами Фото: Reuters / Dinuka Liyanawatte Сидней, Австралия. Премьер-министры Индии и Австралии Нарендра Моди (слева) и Энтони Албаниз приветствуют аборигена, прибывшего на мероприятие индийской общины Фото: Wolter Peeters / Pool / AP Грайворон, Белгородская область. Вертолет в небе над городом, куда пыталась прорваться украинская ДРГ Фото: Коммерсантъ / Александр Черных / купить фото