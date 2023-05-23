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Коммерсантъ FM
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Фото дня: 23 мая

Запоминающиеся кадры вторника

Климатическая акция протеста в Риме, визит Нарендры Моди в Австралию и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

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Шанхай, Китай. Девушку в свадебном платье везут на фотосессию по улицам города

Шанхай, Китай. Девушку в свадебном платье везут на фотосессию по улицам города

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Рим, Италия. Экоактивистки из организации Last Generation обливают себя грязью перед зданием Сената, протестуя против использования ископаемого топлива

Рим, Италия. Экоактивистки из организации Last Generation обливают себя грязью перед зданием Сената, протестуя против использования ископаемого топлива

Фото: Cecilia Fabiano / LaPresse / AP

Коломбо, Шри-Ланка. Торговец толкает велосипед с игрушками и воздушными шарами

Коломбо, Шри-Ланка. Торговец толкает велосипед с игрушками и воздушными шарами

Фото: Reuters / Dinuka Liyanawatte

Сидней, Австралия. Премьер-министры Индии и Австралии Нарендра Моди (слева) и Энтони Албаниз приветствуют аборигена, прибывшего на мероприятие индийской общины

Сидней, Австралия. Премьер-министры Индии и Австралии Нарендра Моди (слева) и Энтони Албаниз приветствуют аборигена, прибывшего на мероприятие индийской общины

Фото: Wolter Peeters / Pool / AP

Грайворон, Белгородская область. Вертолет в небе над городом, куда пыталась прорваться украинская ДРГ

Грайворон, Белгородская область. Вертолет в небе над городом, куда пыталась прорваться украинская ДРГ

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

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Шанхай, Китай. Девушку в свадебном платье везут на фотосессию по улицам города

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Рим, Италия. Экоактивистки из организации Last Generation обливают себя грязью перед зданием Сената, протестуя против использования ископаемого топлива

Фото: Cecilia Fabiano / LaPresse / AP

Коломбо, Шри-Ланка. Торговец толкает велосипед с игрушками и воздушными шарами

Фото: Reuters / Dinuka Liyanawatte

Сидней, Австралия. Премьер-министры Индии и Австралии Нарендра Моди (слева) и Энтони Албаниз приветствуют аборигена, прибывшего на мероприятие индийской общины

Фото: Wolter Peeters / Pool / AP

Грайворон, Белгородская область. Вертолет в небе над городом, куда пыталась прорваться украинская ДРГ

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

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