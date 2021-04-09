По уголовному делу о несвоевременном обеспечении лекарствами детей-инвалидов задержана орловская чиновница

В Орловской области по уголовному делу о халатности (ч.1 ст. 293 УК РФ) в связи с несвоевременным обеспечением льготными лекарствами детей-инвалидов задержана начальник управления обеспечения деятельности подведомственных учреждений регионального департамента здравоохранения, сообщила пресс-служба областной прокуратуры. По открытым данным департамента, управление возглавляет Альбина Королева.

Несмотря на доведения средств на закупку лекарств для детей-инвалидов до органов здравоохранения, сотрудница регионального департамента вовремя не организовала аукционы по закупке лекарств из-за ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей. Из-за этого в I квартале 2021 года в регионе возникли проблемы с обеспечением детей лекарственными препаратами и специализированным питанием, говорится в сообщении.

Ирина Лобанова