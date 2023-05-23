Ростехнадзор установил причины аварии на нижегородском заводе ЛУКОЙЛа в феврале

Причиной возгорания на установке замедленного коксования на нижегородском нефтеперерабатывающем заводе ЛУКОЙЛа 7 февраля стали ошибки в проектировании системы электрообогрева трубопровода и нарушение требований промбезопасности. К таким выводам пришла комиссия Волжско-Окского управления Ростехнадзора по итогам расследования.

«В результате разрушения технологического трубопровода произошло возгорание горючей жидкости и паров нефтепродуктов»,— сообщили в Ростехнадзоре. Пожар быстро ликвидировали, никто не пострадал. Инцидент не повлиял на работу предприятия, сообщали в пресс-службе ЛУКОЙЛа в феврале.

Чтобы предотвратить аналогичные происшествия в будущем, Ростехнадзор разработал рекомендации для площадок, эксплуатирующих такие установки.

Анастасия Еремина