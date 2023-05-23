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Коммерсантъ FM
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Рассеянный сотрудник отложил начало работы крупнейшей АЭС в мире на неопределенный срок

Японская компания Tokyo Electric Power Co. (TEPCO), оператор крупнейшей в мире АЭС — «Касивадзаки-Карива», сообщила о том, что один из ее сотрудников потерял некоторые важные документы, которые могли бы ускорить возобновление работы станции. По данным компании, он положил документы на крышу своего автомобиля, а потом, забыв о них, уехал. Некоторые документы, связанные с такими проблемами, как возможные пожары и наводнения, были подобраны одним из местных жителей. Еще 38 документов продолжают числиться пропавшими. Компания сообщила о том, что самому сотруднику и его непосредственному руководителю объявлен выговор и компания намерена ужесточить контроль за выполнением правил работы с документами.

История с халатным сотрудником — очередная в серии проблем TEPCO — может еще больше подорвать доверие к компании. Напомним, что эксплуатация японских АЭС была приостановлена после катастрофы на АЭС «Фукусима» в 2011 году. Ее оператором была та же TEPCO. Большинство АЭС остаются закрытыми из-за неудовлетворенности Управления по регулированию ядерных объектов мерами безопасности на таких объектах. Не далее как на прошлой неделе регулятор отказал TEPCO в возобновлении работы АЭС «Касивадзаки-Карива» из-за проблем с безопасностью. Теперь возобновление работы крупнейшей в мире АЭС откладывается фактически на неопределенный срок.

Андрей Келекеев

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