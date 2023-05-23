Госдолг Британии достиг 99,2% от ВВП впервые с начала 1960-х годов

Госдолг Великобритании по итогам апреля достиг £2,54 трлн, что составляет 99,2% от объема внутреннего валового продукта страны (ВВП), говорится в отчете Национального бюро статистики. Выше соотношение госдолга к ВВП в последний раз было в 1961 году, когда этот показатель составил 99,4%.

Объем чистых заимствований госсектора (за исключением госбанков) в апреле составил £25,6 млрд, что на £11,9 млрд больше, чем в апреле 2022 года. Это второй по величине показатель для этого месяца за все время ведения статистики, то есть с 1993 года. При этом экономисты, опрошенные Reuters, предсказывали, что объем заимствований по итогам апреля составит £19,75 млрд.

Объем процентов, которые правительство обязано выплатить по своим долговым обязательствам, вырос по итогам месяца до £9,8 млрд. Это рекордный показатель за весь период ведения статистики, то есть с 1997 года, он на £3,1 млрд больше, чем в прошлом году.

Кирилл Сарханянц