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В Ульяновске осужден уклонист от военной службы

Вынесен приговор по уголовному делу об уклонении от призыва на военную службу Ульяновске (ч. 1 ст. 328 УК РФ). В совершении преступления признан виновным

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

местный житель. Решение принял Железнодорожный районный суд города. Об этом сообщает областная прокуратура.

«Установлено, что в декабре 2022 года 18-летний неработавший В., несмотря на неоднократное получение лично под роспись соответствующих повесток, не явился в военный комиссариат для прохождения медицинской и призывной комиссии»,– говорится в сообщении.

В итоге суд поддержал позицию прокурора. Он постановил оштрафовать подсудимого на 40 тыс. руб.

Ранее в столице соседней с Ульяновской Самарской области двое военнослужащих получили реальные сроки за уклонение от мобилизации. Оба были призваны по мобилизации, но не явились на службу без уважительных причин.

Георгий Портнов

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