Работникам «АвтоВАЗа» повысят тарифные ставки и оклады

Повышение тарифных ставок и окладов работникам планируется на «АвтоВАЗ». Рост составит 9%. Повышение произойдет с 1 июля текущего года. Решение приняло руководство предприятия совместно с представителями профсоюзной организации на заседании согласительной комиссии. Об этом сообщает пресс-служба автозавода.

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«При рассмотрении вопроса индексации были учтены показатели по уровню инфляции в РФ и Самарской области, рост величины прожиточного минимума для трудоспособного населения по Самарской области, рост тарифов ЖКХ и другие показатели. По итогам детального рассмотрения всех факторов и показателей принято согласованное решение о повышении тарифных ставок и окладов работников "АвтоВАЗа"»,– говорится в сообщении.

Ранее Lada Granta установила исторический рекорд продаж с момента запуска модели. В частности, в апреле 2023 года было реализовано 19 899 этих машин. Рост продаж составил 665,9% по сравнению с апрелем 2022 года.

Георгий Портнов