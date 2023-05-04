Lada Granta установила новый рекорд продаж

Lada Granta установила исторический рекорд продаж с момента запуска модели. Об этом сообщает пресс-служба АвтоВАЗа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Еремин, Коммерсантъ Фото: Алексей Еремин, Коммерсантъ

Всего в апреле 2023 года было реализовано 19 899 этих машин. Рост продаж составил 665,9% по сравнению с апрелем 2022 года.

За отчетный период также было продано более 7,2 тыс. автомобилей Lada Niva.

Всего в апреле реализовано 27 635 пассажирских и коммерческих автомобилей Lada. Это на 18,4% больше, чем в марте. При этом рост по сравнению с апрелем 2022 года составил 225%.