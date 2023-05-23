Заболевание корью зарегистрировали у жительницы Удмуртии

В столице Удмуртии 22 мая выявили заболевание корью у местной жительницы. Женщину госпитализировали в Республиканскую клиническую инфекционную больницу, сообщает пресс-служба минздрава региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По месту жительства и работы заболевшей проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. В настоящее время ведется эпидемиологическое расследование.

«К сожалению, в Ижевске зарегистрирован первый случай кори. Женщина 1974 года рождения госпитализирована в Республиканскую клиническую инфекционную больницу. В настоящее время врачи организовали подомовой обход, чтобы в ближайшие 72 часа определить круг контактных лиц как по месту жительства, так и на работе»,— рассказала в Telegram заместитель председателя правительства региона Эльвира Пинчук.

Напомним, в Удмуртии вакцинацию от кори пройдут больше 16 тыс. человек. Для этих целей в регион поступила вторая партия вакцины в объеме около 14 тыс. доз.