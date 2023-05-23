В Новокуйбышевске горел жилой дом, один человек отравился угарным газом

Пожар произошел в многоквартирном доме в Новокуйбышевске в понедельник, 22 мая. Сообщение о происшествии в здании на пр. Победы, 30, поступило на пульт оперативных служб около полуночи. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Пожарные подразделения выехали на место и обнаружили, что из окон первого этажа многоквартирного дома шел густой дым. В квартире горели горящие домашние вещи, в двух метрах от окна лежал человек.

Фото: ГУ МЧС по Самарской области

У него выявили признаки отправления угарным газом. Мужчину госпитализировали.

Пламя полностью ликвидировали через несколько минут после приезда подразделений.

Также удалось спасти еще одного человека. Предварительной причиной происшествия стали неосторожность при курении.

Ранее в Тольятти было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности (ч. 1 ст. 216 УК РФ) после пожара на крупнейшем в стране заводе металлических дверей «Феррони». По версии следствия, вечером 13 мая произошло возгорание в покрасочном цехе предприятия. Пожар удалось ликвидировать вечером следующего дня. По данным областного ГУ МЧС, площадь пожара составила 20 тыс. кв.м.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Огонь прошел сквозь двери».

Георгий Портнов