Огонь прошел сквозь двери

В Тольятти расследуют уголовное дело о нарушении правил безопасности (ч. 1 ст. 216 УК РФ) после пожара на крупнейшем в стране заводе металлических дверей «Феррони». По версии следствия, вечером 13 мая произошло возгорание в покрасочном цехе предприятия. Пожар удалось ликвидировать вечером следующего дня. По данным областного ГУ МЧС, площадь пожара составила 20 тыс. кв.м. Обрушилась кровля на площади 5000 кв.м. Как поясняют юристы, если в ходе расследования дела будет установлено, что причиной пожара действительно стало нарушение правил пожарной безопасности, вероятнее всего, в выплате страховки предприятию будет отказано.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Самарской области Фото: Прокуратура Самарской области

Центральный межрайонный следственный отдел Тольятти ре­гионального следственного управления СКР по факту пожара на заводе «Феррони» возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности причинение крупного ущерба (ч. 1 ст. 216 УК РФ). Сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС регионального ГУ МЧС 13 мая в 22:22 (MSK+1). Прибывшие пожарные обнаружили открытое горение цеха на площади 1 тыс. кв.м.

• Завод ООО «Феррони Тольятти» расположен на Поволжском шоссе, 3 в Комсомольском районе Тольятти (площадка бывшего «АвтоВАЗагрегата»). Крупнейшее в России предприятие по производству металлических дверей открылось в сентябре 2021 года. Объем инвестиций составил 6 млрд руб. По данным регионального правительства на март 2022 года, на предприятии трудятся 2 тыс. человек, завод выпускает 5 тыс. изделий в сутки. Кроме того, отмечалось, что ГК «Феррони» занимает 1 место в России, СНГ и Европе по объему производства входных дверей и поставляет продукцию более чем в 42 страны мира. Выручка ООО «Феррони Тольятти» в 2022 году превысила 4,5 млрд руб. Прибыль составила 474 млн руб.

«В 22:51 площадь пожара составила 2 тыс. кв.м. В 23:13 площадь пожара увеличилась до 6 тыс. кв.м. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности — 3й. На 1:1314 мая площадь составила 20 тыс. кв. м»,— сообщил журналистам глава областного ГУ МЧС Олег Бойко. Спасатели эвакуировали 15 человек, никто не пострадал. Тушили пожар 314 человек и 69 ед. техники. Прибыли два пожарных поезда со станции «Самара» и «Сызрань». Работу правоохранительных органов и аварийных служб координировал прокурор Комсомольского района Тольятти Владимир Исаев.

В 3:46 пожар был локализован на площади 20 тыс. кв.м. В 3:46 в МЧС сообщили о ликвидации открытого горения на площади 20 тыс. кв.м. В 20:33 пожар был ­ликвидирован.

Вечером 14 мая прокуратура организовала проверку соблюдения противопожарного законодательства на предприятии. На следующий день, после возбуждения Центральным МСО Тольятти регионального Следственного управления СКР уголовного дела, в прокуратуре сообщили, что взяли на контроль ход расследования дела. «Пожаром нанесен ущерб имуществу предприятия на площади 20000 кв. м, произошло обрушение кровли на площади 5000 кв.м. По делу проводятся необходимые процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего»,— говорилось в сообщении.

По оценке управляющего парт­нера экспертной группы Veta Ильи Жарского, сумма ущерба может составлять несколько миллиардов рублей. «Судя по видео и фото последствий пожара, завод потерял примерно половину основных средств, и еще, вероятно, четверть потерял частично. Полагаю, что вся стоимость основных средств завода «Феррони» в Тольятти до пожара составляла порядка 5 млрд рублей, соответственно, прямой ущерб мог составить 2,5–3 млрд руб. Понадобится несколько десятков миллионов рублей на устранение последствий пожара, на уборку территории. Большой удачей можно считать то, что не пострадали сотрудники, так как человеческие потери — самые весомые»,— отмечает Илья Жарский.

Как поясняет управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин, вероятность выплаты страхового возмещения зависит от результатов расследования дела. «Если в рамках расследования будет установлено, что причиной пожара действительно стали нарушения противопожарной безопасности на объекте, допущенные страхователем, то с высокой долей вероятности в выплате страхового возмещения будет отказано. Вовторых, если причиной возгорания стал поджог, должно быть установлено, что виновником является не сам страхователь или лицо, действовавшее по его указанию. То есть если будет установлено, что страхователь сам предпринял некие действия, или третье лицо предприняло некие действия по его поручению, направленные на причинение вреда имуществу с целью получения страхового возмещения, то страховка выплачена не будет»,— говорит Юрий Федюкин.

Сабрина Самедова