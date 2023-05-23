Форвард ЦСКА не перейдет в ярославский «Локомотив»

Московский ЦСКА повторил контрактное предложение ярославского «Локомотива» по форварду Матвею Гуськову. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матвей Гуськов

Фото: официальный сайт КХЛ Матвей Гуськов

Фото: официальный сайт КХЛ

Как ранее писал «Ъ-Ярославль», 17 мая «Локомотив» сделал контрактное предложение ограниченно свободному агенту Матвею Гуськову, форвард его принял. Так как права на игрока остались за ЦСКА, московский клуб по регламенту мог или повторить предложение ярославцев, или получить денежную компенсацию за переход игрока.

23 мая ЦСКА выбрал вариант с повтором контрактного предложение «Локомотива» и на данный момент сохранил нападающего в своем составе. Пока в составе ярославского клуба только один официально объявленный новичок — защитник Алексей Береглазов.