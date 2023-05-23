Моргенштерну грозит штраф за нарушение правил деятельности иноагента

На рэпера Алишера Моргенштерна (признан иностранным агентом) составили административный протокол за неуказание статуса иноагента. Протокол направлен в Савеловский суд Москвы. Музыканту грозит штраф до 50 тыс. руб.

«В суд поступил протокол об административном правонарушении, составленный в отношении А. Т. Моргенштерна по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство материалов и их распространение иностранным агентом без указания на то, что эти материалы произведены, распространены иностранным агентом либо касаются деятельности иностранного агента)»,— сообщили ТАСС в суде.

Минюст в мае 2022 года внес Моргенштерна в реестр иностранных агентов, сам он уехал из России. Музыкант пытался оспорить включение в реестр, но суд встал на сторону министерства. Рэпера также оштрафовали на 100 тыс. руб. по административному делу о пропаганде наркотиков (ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ). По данным Ассоциации блогеров и агентств, за прошлый год доходы Моргенштерна от рекламы сократились на 80%.

Лаура Кеффер