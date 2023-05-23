Больше половины сибиряков положительно относятся к уходу из России международных компаний

Порядка 66% сибиряков положительно относятся к уходу из страны известных международных компаний: Apple, BMW, Chanel, McDonalds и других, приводит данные опроса банк «Открытие». 42% из числа опрошенных говорят, что Россия способна заместить импортные товары и сервисы отечественными. Еще 24% - потому, что не пользовались товарами и сервисами этих компаний.

В то же время 34% участников опроса надеются на их возвращение. Больше всего сторонников их возвращения в Москве и Московской области (54%), а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (53%). Меньше всего – в Сибири (34%).

15% респондентов отнеслись к уходу международных брендов отрицательно. Еще 19% считают решение компаний покинуть Россию неоправданным.

73% сообщили, что уход известных иностранных брендов из России никак не сказался на их уровне жизни и качестве потребления.

Не хотят больше видеть в России ушедшие иностранные компании и бренды 38%. Эксперты банка провели опрос в период с 11-18 мая, в нем приняли участие более 1 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 65 лет.

В январе сообщалось, что на конец 2022 года доля иностранных компаний, полностью покинувших рынок РФ, составляла порядка 8,5% из 1,4 тыс. относительно крупных предприятий из стран G7 и ЕС, работавших в России на апрель 2022 года.

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Лолита Белова