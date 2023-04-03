В Екатеринбурге улицу 2-я Новосибирская перекроют строители трамвайной ветки в Солнечный

Движение транспорта по улице 2-я Новосибирская (от улицы Чемпионов до дома № 68) в Екатеринбурге закроют с 22:00 28 апреля до 12:00 1 мая 2023 года, сообщила пресс-служба администрации Екатеринбурга. Перекрытие связано с реконструкцией улично-дорожной сети и строительством трамвайной линии в микрорайон Солнечный.

Как говорится в сообщении, на период закрытия участка движение транспорта будет направлено по улицам Умельцев, Предельной и Городской. На закрытом участке рабочие установят соответствующие дорожные знаки и указатели.

Повторно участок перекроют с 1 июня по 1 июля 2023 года. Кроме того, с 1 по 30 июня в Екатеринбурге перекроют участок улицы Краснолесья (от дома № 125 до улицы Вильгельма де Геннина), а также участок улицы Вильгельма де Геннина (от улицы Академика Вонсовского до Объездной автодороги).

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Диана Сунагатуллина