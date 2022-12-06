РКЦ «Прогресс» потребовал с генподрядчика неустойку в 2 млрд рублей

АО РКЦ «Прогресс» подало заявление о включении в реестр требований кредиторов ООО «Спец Строй» суммы в размере более двух млрд руб. Информация размещена на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

В октябре 2011 года, АО РКЦ «Прогресс» подписало с ООО «Спец Строй» договор на реализацию проекта реконструкции и технического перевооружения производственной площадки предприятия для серийного изготовления РН «Союз-2» на ул. Земеца, 18, в Самаре. Сумма контракта составила более 2,9 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Договор должен был быть исполнен в течение пяти лет, до 17 октября 2016 года. Исполнитель оплатил работы, но генподрядчик не выполнил условий контракта.

В связи с этим АО РКЦ «Прогресс» обратилось с иском к ООО «Спец Строй». Предприятие потребовало взыскать с подрядчика пени за несвоевременное исполнение обязательств по договору в размере свыше 30,9 млрд руб. Арбитраж удовлетворил иск частично.

Суд обязал ООО «Спец Строй» выплатить в пользу завода неустойку на сумму 2,07 млрд руб. Также ответчик должен был компенсировать судебные расходы по уплате госпошлины в размере 200 тыс. руб.

Ранее иск Роскосмоса к РКЦ «Прогресс» на 4,7 млрд рублей был направлен на новое рассмотрение. Разбирательство касалось убытков, которые госкорпорация понесла из-за созданной на заводе космической системы на основе комплекса высокодетального широкополосного и гиперспектрального оптикоэлектронного наблюдения земной поверхности «Ресурс-П» в составе трех космических аппаратов.

Георгий Портнов