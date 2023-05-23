По Ленобласти начет курсировать агитмобиль с рекламой службы по контракту

Власти Ленинградской области запустят агитационный автомобиль, рекламирующий военную службу по контракту. Об этом во вторник, 23 мая, сообщила пресс-служба областного правительства.

«Уже 24 мая его можно будет встретить в Кировском и Волховском районах, а 25 мая – в Бокситогорском и Тихвинском»,— говорится в сообщении.

На автомобиле будет перемещаться агитбригада из сотрудников военкоматов и чиновников из областного комитета по социальной защите. Как отметил вице-губернатор региона Михаил Ильин, благодаря проекту «информация обо всех региональных и федеральных преимуществах службы по контракту дойдет до каждого желающего».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что реклама военной службы по контракту появится в петербургских ТЦ и кинотеатрах.

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