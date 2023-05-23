Горный Вейк-парк открылся на курорте «Роза Хутор»

Теперь на высоте 1050 метров над уровнем моря можно заняться необычным видом спорта - вейкбордингом

Фото: пресс-служба Роза Хутор

На курорте после зимнего сезона возобновил работу уникальный Вейк-парк. Он расположен на высоте 1050 метров над уровнем моря на Верхнем озере и предназначен для вейкбординга, т.е. катания на вейкборде. Это экстремальный вид спорта, сочетающий в себе элементы воднолыжного слалома и акробатики, он также имеет сходство со сноубордом, скейтбордом и серфингом.

«Верхнее озеро, где находится парк, заполнено горной водой, глубина водоема составляет более пяти метров, его зеркало занимает около 1,4 Га со средней температурой 22 градуса. В парке работают две реверсивные лебедки с автоматическим управлением: для начинающих и для продвинутых райдеров — с фигурами для прыжков. Фигуры в парке выполнены с учетом последних мировых тенденций в вейкбординге», - рассказали на курорте «Роза Хутор».

Единственный в России горный Вейк-парк был открыт в 2020 году. К новому летнему сезону он прошел тщательную подготовку. Из озера была спущена вода, его чаща очищена, проведена профилактика установок, обновлены террасы, зоны отдыха и прокатное оборудование.

Фото: пресс-служба Роза Хутор

«Обучение катанию на вейке проводят опытные тренеры, с огромным опытом работы и инструкторскими лицензиями. Они помогут не только сделать первые шаги новичкам, но и значительно повысить уровень катания тем, кто давно знаком с вейкбордом. Гости обеспечиваются всем необходимым, выдаются гидрокостюмы, жилеты, шлемы, это помогает соблюдать меры безопасности. Катание на вейках доступно детям с пяти лет в присутствии родителей», - отметил руководитель Вейк-парка курорта «Роза Хутор» Владислав Зязин.

Для тех, кто предпочитает более спокойный отдых, в парке предусмотрена зона для катания на сапбордах, имеются также сауна, территория для релакса с зонтами и тентами, летнее кафе быстрого питания.

Работает «Роза Вейк-Парк» ежедневно с 10:00 до 17:30. Добраться до него можно на трансфере, который каждый час отправляется из Горной Олимпийской деревни курорта «Роза Хутор», так и пешком по тропе «Озерный траверс». Планируется, что горный Вейк-парк будет открыт вплоть до середины осени. Узнать дополнительную информацию о его работе, а также записаться на катание можно по телефону: +79888880605.

Читайте нас в Telegram

ООО "Компания по девелопменту горнолыжного курорта "Роза Хутор", https://rosakhutor.com/