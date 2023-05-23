Лукашенко пожаловался на бардак и отток кадров в сфере здравоохранения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался на «бардак в больницах» и кадровые проблемы в системе здравоохранения. Во время совещания по актуальным вопросам здравоохранения господин Лукашенко заявил, что в некоторых медучреждениях антисанитарные условия, а где-то простаивает дорогостоящее современное оборудование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«На столе у меня материалы с подробными отчетами экспертной группы и контролирующих органов… Знаете, что меня больше всего удивило? До сих пор есть вопиющие проблемы бардака в больницах, поликлиниках, ФАПах (фельдшерско-акушерский пункт): стены и потолки разрушаются, двери покосились, элементарные санитарные правила не соблюдаются»,— рассказал господин Лукашенко (цитата по «СБ.Беларусь сегодня»).

Он задался вопросом, «куда смотрят губернаторы, начальники управлений здравоохранения, руководители центров гигиены, председатели райисполкомов». «Правительство, Минздрав знают об этих проблемах или нет? А знать и контролировать вы должны… Получается как всегда: куда президент не доехал — там тишь»,— считает Александр Лукашенко.

Белорусский президент также остался недоволен кадровой политикой в системе здравоохранения, так как не созданы «нормальные условия». Он обратил внимание, что на подготовку медиков тратят «колоссальные деньги». «Как вы собираетесь удерживать специалистов на местах, если там не созданы нормальные условия для пациентов и для медиков? Отсюда и кадровые проблемы: вроде готовим достаточно врачей и медсестер, а в районах не задерживаются даже целевики. Ищут себе место в столице или, что еще хуже, за границей... Мы тратим колоссальные деньги на подготовку медиков, ни в одной сфере таких затрат нет. А у нас все вольница»,— сказал господин Лукашенко.

В январе по его указу была создана межведомственная рабочая группа по проверке системы здравоохранения. Ей было поручено оценить эффективность функционирования системы, и сегодня, 23 мая, президенту представили результаты проверки. В состав группы входят медики, также к работе могут привлекать руководителей и специалистов республиканских органов госуправления.

Лаура Кеффер