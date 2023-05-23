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Коммерсантъ FM
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Минные заграждения от рыбаков и отдыхающих

Командира украинского отряда осудили заочно за минирование акватории Азовского моря

К пожизненному заключению приговорил Верховный суд ДНР командира 91-го отдельного подвижного отряда заграждения Вячеслава Харитоненко. Он организовал минирование акватории Азовского моря, чтобы предотвратить высадку российского морского десанта, но на минах подорвались не военные, а мирные рыбаки и отдыхающие на пляже граждане. Поскольку майор Харитоненко находится в розыске, срок ему назначили заочно.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Суд в Донецке рассмотрел уголовное дело в отношении Вячеслава Харитоненко, 1973 года рождения, проходящего военную службу по контракту в войсковой части №А0563 в должности командира 91-го отдельного подвижного отряда заграждения, сообщили «Ъ» в Главной военной прокуратуре.

По данным СКР, еще до начала СВО, с 21 февраля 2022 года, майор Харитоненко организовал минирование акватории Азовского моря, откуда власти Украины ожидали высадку российского десанта. Под общим руководством офицера его подчиненные, используя специальные транспортные средства — плавающие транспортеры, до 24 февраля установили на дне моря противодесантные якорные мины типа ПДМ-ЗЯ. Каждая из таких шарообразных мин весит порядка 175 кг, из которых 15 приходится на взрывчатку. Ими, говорится в материалах дела, было произведено минирование акватории общей протяженностью около 45 км — от села Мелекино до села Бабах-Тарама. Кроме того, акватория от пляжа пансионата «Светлана», который находится в Мелекино, до морского порта Мариуполя была на протяжении 14 км заминирована менее мощными, до 10 кг тротила, противодесантными минами типа ПДМ-1М.

Десант так и не высадился, а минирование «повлекло за собой общественно опасные последствия, наступление которых майор Харитоненко желал и сознательно допускал», говорится в материалах дела.

Так, уже 25 февраля около 14 часов в акватории между Белосарайской косой и селом Юрьевка Мангушского района ДНР (на удалении около 300 м от кромки берега косы) произошел подрыв гражданской рыболовной лодки на одной из якорных мин ПДМ-ЗЯ, в результате которого погибли двое мужчин. А 3 июня около 16 часов в Мариуполе в 20 м от береговой линии «Песчаного пляжа» (около 60 м от дома №71 по Большой Морской улице), на одной из установленных под руководством майора Харитоненко мин ПДМ-1М подорвались женщина и ее внучка. В результате взрыва их разорвало буквально на фрагменты, отмечено в деле.

Задержать офицера не удалось. Он был заочно арестован судом и объявлен в международный розыск. Свидетели из числа пленных военнослужащих сообщили, что майору Харитоненко, командовавшему минированием, было все равно, кто подорвется на минах — российские военнослужащие или местные жители, которых он называл «сепарами».

По словам военных, если ПДМ-ЗЯ представляли опасность больше для судов, то ПДМ-1М, установленные на мелководье (для срабатывания достаточно было с небольшим усилием отклонить специальную штангу на 10–15°),—для людей.

Решением суда ДНР Вячеслав Харитоненко был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. п. «а», «в», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего, совершенное организованной группой общеопасным способом), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов). Ему назначен пожизненный срок, который и требовало обвинение, представленное прокуратурой объединенной группировки войск на Донбассе.

Следует отметить, что в рамках уголовного дела следователи СКР осмотрели захваченную военными базу 91-го отряда, на которой была изъята служебная документация, приобщенная потом к материалам дела. Там же обнаружили два десятка неиспользованных мин и взрыватели к ним. Показания, которые помогли расследованию, дали не только местные жители, пленные, но и российские саперы, обезвредившие мины, установленные украинскими военнослужащими.

Николай Сергеев

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