«На рынке прослеживаются два важных тренда»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, в каких районах столицы могут быть построены новые объекты высокобюджетной недвижимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В ближайшие два года в Москве в старых ее границах может начать строительство около 230 новых проектов. Потенциальные площадки для этого есть во всех столичных округах. Лидером является ЦАО, на долю которого пришлось почти четверть пригодных для застройки земельных участков, посчитали специалисты компании «НДВ Супермаркет Недвижимости».

В перспективе в локации могут появиться еще около 50 объектов с квартирами и апартаментами — речь идет о домах высокой ценовой категории, от бизнес-класса до элитного. Из всех районов Центрального округа самое значительное количество перспективных площадок представлено на Пресне и Таганке, по десять адресов на каждый.

На втором месте по количеству перспективных площадок в городе — Западный округ. В этой части Москвы сконцентрировано около 16% участков, где могут быть построены не менее 35 комплексов. В этом районе, вероятно, построят дома как массового, так и высокобюджетного сегмента. По западным районам столицы отмечается более равномерное распределение перспективных площадок: по пять адресов есть в районах Тропарево-Никулино и Филевский парк, по четыре — в Очаково-Матвеевское, Крылатское, Дорогомилово и Можайский.

На третьей строчке Юго-Восточный округ с долей в пределах 11%, на которых может быть возведено 25 новостроек. Здесь активно развиваются районы Печатники и Нижегородский, пять и четыре адреса соответственно.

Сегодня на рынке, отмечают брокеры, прослеживаются два важных тренда: активность региональных девелоперов и довольно большое количество перспективных площадок под высокобюджетный сегмент. Это дает основания полагать, что дефицита премиального жилья на столичном рынке не будет.

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