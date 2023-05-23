Футбольный клуб «Химки» официально покидает РПЛ. После того, как «Пари НН» обыграл «Сочи» со счетом 4:0, подмосковная команда потеряла даже теоретические шансы остаться в элите российского футбола. Этот матч завершал программу 28-го тура футбольного чемпионата страны. За развитием событий следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Почти пустые трибуны шикарного стадиона в Нижнем Новгороде заставили вспомнить времена пандемии, а неспешный футбол в исполнении игроков «Пари НН» и «Сочи» наверняка вызвал зевоту у тех, кто решил посмотреть игру. Но голы, которые были забиты во втором тайме, искупили все. После первых двух мячей комментаторы даже не могли определиться, какой из голов краше.

В итоге команда из Нижнего Новгорода победила с крупным счетом 4:0 и фактически отправила в первую лигу «Химки» — клуб из которого нынешнего наставника «Пари НН» Сергея Юрана неожиданно и даже скандально убирали в начале сезона. Такая вот футбольная карма.

Ранее прописку в ФНЛ оформило «Торпедо». Вместо этих команд в Российскую премьер-лигу зайдут казанский «Рубин» и калининградская «Балтика», которая не попадала в футбольную элиту аж 25 лет. И, скорее всего, в случае второй команды после такого перерыва проблем с посещаемостью на ее домашнем стадионе не будет. Например, на матч ФНЛ «Балтика»—«Рубин» пришло, внимание, почти 33 тыс. человек. Для примера — дерби «Спартак»—ЦСКА собрало 25 тыс. зрителей.

Про атмосферу на арене «Калининград» с восхищением говорил даже главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов: «Все великолепно: стадион, поддержка зрителей, то, как они болели с первых минут. Я считаю, что такие площадки и должны быть в Премьер-лиге».

Так что желающих оформить Fan ID в Калининграде будет предостаточно. К тому же глава области Антон Алиханов в эфире телеканала «Матч ТВ» во всеуслышание заявил, что болельщики смогут получить документ прямо перед началом игры. При этом губернатор напомнил тем, кто принимал соответствующий закон, об обещаниях, которые до сих пор не выполнены:

«Не могу сказать, что я большой фанат в целом идеи Fan ID, потому что пока она создает больше проблем.

Кроме того, нам обещали кое-какие изменения в жизни стадионов, когда мы соглашались с такой мерой. Но, к сожалению, эти обещания пока не сдержаны».

Не исключено, что господин Алиханов, помимо прочего, намекал на возможность клубов продавать пиво на стадионах. Но если это и произойдет, то лишь в следующем сезоне. На финише же этого нас еще ждет борьба за медали, на которые претендуют ЦСКА, «Спартак», «Ростов» и при определенных раскладах «Ахмат».

Стоит сказать, что теперь проблем с потерей легионеров у российских команд не будет. Да, в FIFA продлили иностранным игрокам право разрывать контракты с клубами в РФ, об этом написали многие СМИ. Но пресс-служба РФС пояснила, что это касается лишь легионеров, которые уже уехали. Тем же, кто решил остаться или заключить новое соглашение, разрывать контракты бесплатно нельзя.

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