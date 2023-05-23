«Не только Hermes стремится сделать фабрики необычными»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, как бренды обустраивают свои офисы и фабрики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: montblanc.com Фото: montblanc.com

Недавно в Лувье, в Нормандии, что в двух часах езды от Парижа, торжественно открыли новую фабрику Hermes. Тут теперь будут производить знаменитые сумки Kelly, а, кроме того, производство станет первым за пределами Парижа, на котором будут изготавливать легендарные седла. Но интересно тут не только это.

Новая фабрика — не просто какая-то несимпатичная «коробка», это эффектное здание с арками и большими окнами, спроектированное парижским архитектором ливанского происхождения Линой Готмех. Перед зданием установили скульптуру еще одного парижанина — Эмманюэля Солнье.

Мне довелось бывать на многих фабриках и, надо сказать, не только Hermes стремится сделать их необычными. Так, в Гамбурге находится головной офис и производство дорогих ручек Montblanc. Благодаря долгоиграющему проекту поддержки художников интерьеры его больше похожи на музей. Тут есть очень интересные работы, которые были созданы специально по заказу Montblanc, и от таких известных авторов, как Вонг Гуандзи или Том Сакс. Как говорят в компании, искусство в офисе и на производстве положительно влияет на настроение и работоспособность сотрудников.

Местная достопримечательность и часовое производство Greubel-Forsey в Ла-Шо-де-Фоне. Заброшенное хозяйство часовщики превратили в современное производство. На таких фермах исторически производились часы, и Стивен Форси и Робер Гребель решили максимально сохранить атмосферу, оставив оригинальный камин и деревянные перекрытия. Снаружи же это современное стеклянное здание, кроме всего прочего, дающее часовщикам очень нужное им хорошее дневное освещение.