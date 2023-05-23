Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о характеристиках модели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lotus Фото: Lotus

Британская марка Lotus готовит к выпуску компактный электрический кроссовер, который, по замыслу руководства компании, должен составить конкуренцию электрическому Porsche Macan, премьера которого тоже не за горами.

В какой степени эта новость может касаться российских покупателей? Кто знает. Последние пять лет все активы Lotus принадлежат китайскому концерну Geely. А в хорошо известном всему миру городе Ухань построен завод стоимостью больше $1 млрд, где сегодня выпускается всего одна модель — Lotus Eletre. На сайте производителя цена на этот большой кроссовер с двумя электромоторами стартует с 90 тыс. фунтов стерлингов, если по курсу, то порядка 9 млн. руб. Предлагают этот автомобиль и на российских маркетплейсах, но уже по цене от 12 млн до 17 млн.

Такой разброс обусловлен тем, что Lotus Eletre имеет три модификации, серьезно отличающиеся друг от друга динамическими возможностями. Самая мощная развивает свыше 900 л. с. и разгоняется до «сотни» меньше чем за три секунды — ее уже успели окрестить «электрическим "Урусом"». Поэтому появление более компактной и доступной по цене модели — правильный шаг с точки зрения завоевания рынка.

Очень жаль, что до этих событий не дожил основатель компании Lotus Колин Чепмен. На прошлой неделе ему могло бы исполниться 95 лет. Если кто забыл, под его руководством заводская команда семь раз завоевывала кубок конструкторов в мировых чемпионатах «Формулы-1». А самому Чепмену принадлежат десятки реализованных конструктивных идей, опередивших свое время: антикрылья, использование граунд-эффекта, перенос радиаторов с носа на бока болидов, гидравлическая активная подвеска… Будь он сегодня в деле, у компактного электрического кроссовера Lotus наверняка было бы немало оригинальных инженерных изюминок, а в объявлениях писалось бы что-то более интересное, чем просто «новый электромобиль из Китая».