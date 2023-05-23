Метро Петербурга будет работать всю ночь в День города

Метрополитен и ряд автобусных и троллейбусных маршрутов Санкт-Петербурга будут работать всю ночь с 27 на 28 мая в связи с празднованием Дня города. Об этом сообщил городской комитет по транспорту.

«Движение поездов будет осуществляться всю ночь с 10-минутными интервалами»,— говорится в сообщении.

Наземный транспорт в праздничную ночь будет курсировать с получасовыми интервалами. По обычным маршрутам будут ходить автобусы №№ 8, 12, 56, 77, 80, 93, 106, 114, 142, а также троллейбусы № 23 и № 46.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что для петербуржцев заработал личный кабинет пассажира общественного транспорта.

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