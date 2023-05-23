Поставки российских энергоресурсов в Китай выросли на 40% в 2023 году

Рост поставок российских энергоресурсов в Китай в 2023 году составил 40%, сообщил вице-премьер Александр Новак на российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае. Кроме того, вице-премьер также сообщил, что сейчас Россия работает с китайскими партнерами над поставками недостающего оборудования для энергетической отрасли, в частности катализаторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Что касается энергетики — это одно из основных направлений развития сотрудничества с КНР. Большой спектр вопросов по сотрудничеству, не только по поставкам энергетических ресурсов, которые растут большими объемами и в 2022 году значительно выросли, а в 2023 году еще на 40% примерно рост составляет»,— сообщил Александр Новак (цитата по ТАСС).

В сфере технологического оборудования для нефтеперерабатывающей отрасли Россия сотрудничает с китайской нефтехимической корпорацией Sinopec: в Россию поставляются катализаторы по совместному производству с этой корпорацией.

Санкции, которые США и страны ЕС ввели в отношении России из-за военной операции на Украине, предполагают запрет импорта технологий для НПЗ, а также запрет на поставку катализаторов нефтепереработки, которые необходимы в 95% технологий нефтепереработки. Согласно подсчетам Института национальной энергетики, зависимость России от импорта катализаторов очень высокая, по разным видам она составляет 70–80%.

Как сообщало ранее главное таможенное управление Китая, за первые четыре месяца поставки сжиженного природного газа из России выросли на 50%, до 2,14 млн тонн, в стоимостном выражении — на 26,3%, до $1,65 млрд. По объему экспорта этого сырья Россия занимает четвертое место, уступая Малайзии. Стоимость экспорта трубопроводного газа за тот же период составила $2,33 млрд — в годовом выражении она выросла в 2,23 раза. Объемы экспорта этого сырья не приводились.

Анастасия Ларина