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В Самаре на чиновников опять подали в суд из-за разрушенных дорог

Прокуратура обнаружила просадки и выбоины на автомобильных дорогах на шести улицах в Самаре. Речь идет об ул. Главной, Грозненской, Вологодской, Шоссейной, Бакинской и Центральной. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения ГОСТа Р50597-2017 в состоянии дорожного покрытия автомобильных дорог по улицам. На указанных участках имеются многочисленные повреждения в виде просадок и выбоин, затрудняющих движение транспортных средств»,– говорится в сообщении.

В связи с этим прокурор направил в Ленинский районный суд иски к городской администрации. Они были удовлетворены. Прокуратура контролирует исполнение решения суда.

Георгий Портнов

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