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Больше 16 тысяч человек привьют от кори в Удмуртии

В Удмуртии в 2023 году вакцинацию от кори пройдут больше 16 тыс. человек, в числе которых 8,5 тыс. населения, 4,9 тыс. взрослых из групп риска и около 3 тыс. трудовых мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба минздрава региона. В регион для этих целей поступила вторая партия вакцины от кори в объеме около 14 тыс. доз.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Кроме того, ведется плановая вакцинация и ревакцинация лиц в возрасте 18-35 лет, которые не имеют документально подтвержденных данных о перенесенных прививка»,— рассказала главный внештатный специалист минздрава Удмуртии по вакцинопрофилактике Елена Корякина.


В Удмуртии процент вакцинации против кори составляет 99% среди жителей в возрасте до 35 лет, среди жителей 36-55 лет — 88,2%.

При этом в ряде российских регионов с начала года зарегистрировано более 1,5 тыс. случаев заболевания корью. Ближайшие случаи отмечены в Татарстане, Башкортостане, Самаре, Оренбурге и Москве.

По словам госпожи Корякиной, не исключаются случаи завоза инфекции. «Но мы готовы развернуть все необходимые санитарные мероприятия, которые требуется провести в течение 72 часов после выявления даже одного случая. В такой ситуации должны быть вакцинированы все контактировавшие с заболевшим лица, включая членов семьи, соседей по подъезду, коллег по работе»,— рассказала специалист.

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